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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

«Блестки» из маячков и цветок из патрульных: как полиция поздравила челябинок с праздником (ВИДЕО)

«Блестки» из маячков и цветок из патрульных: как полиция поздравила челябинок с праздником (ВИДЕО)

Полиция поздравила женщин Челябинска необычной «мозаикой»: из патрульных машин «выложили» цифру 8, а из сотрудников ГИБДД – цветок.

Как передает корреспондент РИА , инициатива флеш-моба принадлежит главному управлению МВД России по Челябинской области. Исполнили задумку сотрудники регионального полицейского главка и инспекторы ДПС ГИБДД. В мероприятии приняли участие 150 человек и 25 патрульных автомобилей. «На построение у сотрудников полиции ушло менее одного часа. Всё сделали с первой попытки и без репетиции», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области и пообещали, что в следующем году удивит «прекрасную половину человечества новой и еще более креативной и масштабной «живой» праздничной открыткой».

Видеосъемка с квадрокоптера предоставлена медиахолдингом ОТВ

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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