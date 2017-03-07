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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

Житель Копейска пытался подкупить сотрудника ДПС

Житель Копейска пытался подкупить сотрудника ДПС

Житель Копейска приговорен к 5,5 годам лишения свободы за попытку дать взятку сотрудникам автоинспекции. Причем, преступление было совершено во время действия испытательного срока по вынесенному ранее приговору.

Как сообщили РИА в Копейском городском суде, осужденный ехал в автомобиле ВАЗ, который попытались остановить инспекторы ГИБДД, заметившие несоответствующую техрегламенту тонировку стекол. Водитель легковушки проигнорировал требование полиции, началась погоня.

«Пассажир во время движения автомобиля открыл заднюю дверь и начал выбрасывать из нее неизвестные предметы. Полицейские предположили, что пассажиры преследуемого авто пытаются избавиться от наркотиков», – рассказывают в суде.

Автомобиль все же догнали и остановили. Во время составления протокола в отношении водителя, пассажир ВАЗа предложил одному из инспекторов взятку в размере 20 тыс рублей. Таким образом мужчина пытался избежать административной (уголовной) ответственности, поскольку ранее уже был приговорен к лишению свободы с испытательным сроком. Во время передачи взятки его задержали.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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