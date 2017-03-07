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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

Небезопасный город: в Челябинске осложняется криминогенная обстановка

Небезопасный город: в Челябинске осложняется криминогенная обстановка

Каждое второе убийство в Челябинске в 2016 году совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА , из 106 убийств, произошедших в 2016 году, 53 были совершены на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал начальник УМВД Челябинска Сергей Миронов.

В целом главный полицейский города отметил осложнение криминогенной обстановки. По словам Сергея Миронова, всего за год зарегистрировано более 24 тысяч преступлений. Это на 6% меньше, чем в 2015 году. Однако необходимо отметить, что на 11,9% выросло число особо тяжких преступлений. Кроме того, на 33% увеличилось количество преступлений сексуального характера.

Вместе с тем, начальник городского управления отметил сокращение хулиганских действий (на 29%) и угонов автотранспорта (на 12%).

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Раскрываемость преступлений в 2016 году увеличилась в 1,2 раза. При этом Сергей Миронов отметил крайнюю неэффективность работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «К сожалению, при расследовании преступлений он не дает желаемого результата, – признал главный полицейский города. – Конечно, улучшения есть: если в 2015 году с его помощью было раскрыто 35 преступлений, то в 2016-м – 50. Но это, конечно, недостаточно для такого города, как Челябинск».

Главная причина неэффективности – устаревшее оборудование: разрешение на видеокамерах настолько мало, что зачастую их записи просто бесполезны. Отметим, что даже при расследовании резонансных преступлений камеры оказываются бессильны. Так, получивший известность как «аптечный маньяк» преступник, напавший на несколько аптек в Челябинске, несколько раз попадал в прицел видеокамер. Однако все эти записи не помогли найти преступника, числящегося в розыске до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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