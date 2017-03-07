В Кыштыме за вымогательство взятки под суд пойдут сотрудники ГИБДД

Публикации за 07.03.17

В Кыштыме под суд пойдут трое теперь уже бывших сотрудников ГИБДД, вымогавших взятку у жительницы Аграяшского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура передала в городской суд Кыштыма материалы уголовного дела, открытого в отношении троих уволенных недавно сотрудников областного управления ГИБДД. В надзорном ведомстве сообщают, что в период с 20 августа по 5 сентября минувшего года обвиняемые вымогали у гражданки взятку за то, чтобы не заводить в отношении женщины и ее супруга административное дело за управление автомобилем без прав.

Женщина разрешила сесть за руль своему супругу, однако мужчина не имел права управлять машиной, потому что состоит на наркологическом учете, отмечает «Кыштымский рабочий».

Попавшись на этом, женщина могла лишиться водительских прав, однако инспекторы принялись вымогать у нее 30 тысяч рублей, обещав взамен закрыть глаза на это нарушение. В этот же день «стражи порядка» вынудили даму оставить им в качестве залога паспорт, права и золотые серьги стоимостью около 20 рублей. Однако, вместо того, чтобы отправляться за деньгами, женщина сразу же обратилась в отдел собственной безопасности автоинспекции.

Челябинск, Олег Кирьянов

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