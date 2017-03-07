Маршруты «Челябавтотранса» выставили на торги

Публикации за 07.03.17

Власти Челябинска выставили маршруты муниципального перевозчика на торги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о конкурсе размещено на сайте управления транспорта Челябинска. Все существующие маршруты, которые сейчас обслуживает МУП «Челябавтотранс», поделены на 7 лотов, включающих по 4-5 направлений.

При этом ряд маршрутов изменен. Так, автобус №83, ранее ездивший от поселка Старокамышинск до ЮУрГУ, укорочен. Теперь его конечная – поселок Сухомесово. По всей видимости, планируется еще и поменять обслуживавшие его «НефАЗы» на транспорт меньшей вместимости: большим автобусам просто негде будет разворачиваться в Сухомесово. Еще два маршрута – №43 и №44 – объединили в один с интервалом в 30 минут. 18-й автобус теперь будет возить челябинцев от автобусного парка до остановки «Училище».

Кроме того, появились несколько ультракоротких маршрута. Например, №76 «Чистопольская – поселок Сухомесово» и №27 «Автобусный парк – Молдавская».

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В управлении транспорта объяснили, что конкурс объявлен с тем, чтобы передать маршруты от банкротящегося «Челябавтотранса» новому МУПу – «Служба организации движения». Однако горожане не очень верят словам чиновников, предполагая, что таким образом городские власти начали втихую внедрять новую маршрутную сеть. А жителей, по всей видимости, решили позже поставить перед с вершившимся фактом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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