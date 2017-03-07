В Златоусте будут судить разбойника, избившего слепую пенсионерку сковородой

Публикации за 07.03.17

В Златоусте будут судить мужчину, совершившего разбойное нападение на престарелую слепую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря минувшего года 44-летний мужчина зашел в квартиру 68-летней пенсионерки, которая является инвалидом первой группы по зрению. Женщина впустила его в квартиру, так как лично знакома с его бабушкой. Оказавшись внутри, мужчина набросился на пенсионерку, требуя деньги: бил женщину по голове шахматной доской и чугунной сковородой, угрожал убийством.

Испуганная пенсионерка передала 8 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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