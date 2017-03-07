Южноуральским чиновникам грозят уголовные дела из-за небрежного отношения к сиротам

Публикации за 07.03.17

Южноуральские чиновники рискуют стать фигурантами уголовных дел за небрежное отношение к сиротам.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, проверки показали, что сиротам в Верхнеуральском и Чесменском районах было предоставлено непригодное для проживания жилье.

Так, в доме в Верхнеуральском районе отсутствует фундамент, частично отсутствует цокольная обшивка, нет ветровой планки карниза, к жилью не подведены вода и отопление, водопровод не заглублен в землю, а скважина водозабора не закрыта.

В Чесменском районе проверка выявила трещину между стеной и фундаментом дома, разрушенное крыльцо, отсутствие отделки внешних стен и просевшую бетонную отмостку. Кроме всего прочего, в помещениях дома отсутствовала вентиляция, а стены были покрыты плесенью. Имелись и другие нарушения.

Материалы проверок уже направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных производств по факту превышения должностных полномочий.

Челябинск, Олег Кирьянов

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