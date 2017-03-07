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Публикации за 07.03.17

8-го марта в Челябинске прогнозируется ветреная и холодная погода

8-го марта в Челябинске прогнозируется ветреная и холодная погода

Ближайшая неделя, в том числе праздничный день 8 Марта, окажутся для южноуральцев менее комфортными, чем предыдущие дни – в регионе заметно похолодает и поднимется ветер.

Как передает корреспондент РИА , синоптики прогнозируют ночные похолодания вплоть до 16 градусов мороза, а дневная температура на большей части региона будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По данным сервиса Gismeteo уже сегодня дневная температура не поднималась выше 2 градусов тепла. А в Международный женский день похолодает до 12 градусов мороза ночью и около 2 градусов мороза с ветром в днем. В дальнейшем синоптики не исключают еще более заметного снижения температуры воздуха.

Челябинск, Олег Кирьянов

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