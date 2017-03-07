NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 07.03.17

Погоня со стрельбой: на Южном Урале пьяный сторож пытался удрать от полицейских на тракторе

Погоня со стрельбой: на Южном Урале пьяный сторож пытался удрать от полицейских на тракторе

В Сосновском районе полицейские открыли стрельбу в погоне за трактором.

Как передает корреспондент агентства , вечером 5 марта в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что возле СНТ «Петушок» припаркован трактор без госномеров с мертвецки пьяным водителем в кабине. Однако к моменту приезда инспекторов ДПС на обочине никого не оказалась.

Через некоторое время, патрулируя садовые товарищества, полицейские заметили мчащийся на большой скорости трактор Т-40 с выключенными фарами. Проигнорировав требования полицейских остановиться, водитель, совершая опасные маневры, выехал на трассу. Экипаж ДПС помчался следом. Возле поселка Вавиловец гонщик съехал с дороги в поле и погряз в глубоком снегу.

«Новый День – Челябинск» , и

Пытаясь задержать нарушителя, один из сотрудников ДПС подбежал к машине и пытался открыть кабину, пишет «Сосновская нива».

Однако гонщик не сдавался: мужчина резко дал по газам, едва не наехав на полицейского, после чего еще несколько раз безуспешно пытался выкарабкаться из снега. Стражи порядка не менее пяти раз выстрелили по трактору, прежде чем лопнули колеса и машина остановилась. Трактористом оказался ранее судимый 28-летний местный житель, работающий садовым сторожем. От медосвидетельствования пьяный гонщик отказался. После оформления протокола водителя арестовали.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.17

8-го марта в Челябинске прогнозируется ветреная и холодная погода. / Южноуральским чиновникам грозят уголовные дела из-за небрежного отношения к сиротам. / В Челябинске лихач сбил на зебре мужчину с ребенком на руках.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter