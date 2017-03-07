Погоня со стрельбой: на Южном Урале пьяный сторож пытался удрать от полицейских на тракторе

Публикации за 07.03.17

В Сосновском районе полицейские открыли стрельбу в погоне за трактором.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», вечером 5 марта в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что возле СНТ «Петушок» припаркован трактор без госномеров с мертвецки пьяным водителем в кабине. Однако к моменту приезда инспекторов ДПС на обочине никого не оказалась.

Через некоторое время, патрулируя садовые товарищества, полицейские заметили мчащийся на большой скорости трактор Т-40 с выключенными фарами. Проигнорировав требования полицейских остановиться, водитель, совершая опасные маневры, выехал на трассу. Экипаж ДПС помчался следом. Возле поселка Вавиловец гонщик съехал с дороги в поле и погряз в глубоком снегу.

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Пытаясь задержать нарушителя, один из сотрудников ДПС подбежал к машине и пытался открыть кабину, пишет «Сосновская нива».

Однако гонщик не сдавался: мужчина резко дал по газам, едва не наехав на полицейского, после чего еще несколько раз безуспешно пытался выкарабкаться из снега. Стражи порядка не менее пяти раз выстрелили по трактору, прежде чем лопнули колеса и машина остановилась. Трактористом оказался ранее судимый 28-летний местный житель, работающий садовым сторожем. От медосвидетельствования пьяный гонщик отказался. После оформления протокола водителя арестовали.

Челябинск, Юлия Димова

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