Достали: в Челябинске на 60 процентов выросла протестная активность

Публикации за 07.03.17

Челябинская полиция заявила о резком росте протестной активности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число протестных мероприятий в Челябинске выросло на 59%. Об этом сообщил начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов.

«Если в 2015 году было проведено 167 акций, то в 2016-м – 266, – отметил руководитель полицейского управления. – Всего в них приняли участие около 60 тысяч человек». При этом господин Миронов подчеркнул, что экстремистских выходок во время выступлений не было.

Наиболее острыми в 2016 году оказались вопросы жилищного строительства и экологической ситуации. Первые связаны с опасностью появления нескольких тысяч обманутых дольщиков «Гринфлайта».

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Экологические акции стали отражением продолжающегося противостояния общества и Русской Медной Компании, планирующей построить в паре десятков километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат. При этом в росте протестов отчасти виноваты власти Челябинской области: заявляя о важности экологии и необходимости учитывать мнение общества при решении столь острых проблем, чиновники при любой возможности демонстрировали поддержку РМК, что не могло не раздражать горожан, вынужденных задыхаться уже сейчас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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