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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

Достали: в Челябинске на 60 процентов выросла протестная активность

Достали: в Челябинске на 60 процентов выросла протестная активность

Челябинская полиция заявила о резком росте протестной активности.

Как передает корреспондент РИА , число протестных мероприятий в Челябинске выросло на 59%. Об этом сообщил начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов.

«Если в 2015 году было проведено 167 акций, то в 2016-м – 266, – отметил руководитель полицейского управления. – Всего в них приняли участие около 60 тысяч человек». При этом господин Миронов подчеркнул, что экстремистских выходок во время выступлений не было.

Наиболее острыми в 2016 году оказались вопросы жилищного строительства и экологической ситуации. Первые связаны с опасностью появления нескольких тысяч обманутых дольщиков «Гринфлайта».

«Новый День – Челябинск» , и

Экологические акции стали отражением продолжающегося противостояния общества и Русской Медной Компании, планирующей построить в паре десятков километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат. При этом в росте протестов отчасти виноваты власти Челябинской области: заявляя о важности экологии и необходимости учитывать мнение общества при решении столь острых проблем, чиновники при любой возможности демонстрировали поддержку РМК, что не могло не раздражать горожан, вынужденных задыхаться уже сейчас.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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