Южноуральский адвокат оказался хозяином двух подпольных казино

Публикации за 07.03.17

В Челябинской области задержали адвоката, организовавшего подпольные казино в Чебаркуле и Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юрист был задержан челябинскими силовиками. На днях ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

По версии следователей, именно Чебаркульский адвокат выступил главным организатором двух казино – в Чебаркуле по улице 1 мая и в Миассе по улице 8 июля. В начале года сюда нагрянули силовики: провели обыски, изъяли игровые автоматы и компьютеры. Позже в рамках уголовного дела были задержаны пять человек. В марте следователи вышли на организатора. Всего же в преступной группировке участвовали больше 10 человек.

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«5-го марта задержанному была определена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемые в преступлениях в экономической сфере помещаются в СИЗО только в исключительных случаях», – цитирует U24.Ru руководителя следственного отдела в Чебаркуле Виталия Александрова. По словам следователя, после задержания южноуральца полиция уведомила, согласно закону, руководство адвокатской палаты.

Однако, как выяснилось, у 45-летнего юриста дел было немного. Не исключено, что лицензия адвоката нужна была ему для статусности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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