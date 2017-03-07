Общественники: высокие зарплаты учителей – вранье

Публикации за 07.03.17

В ОНФ утверждают, что реальные зарплаты российских учителей далеки от данных Росстата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, поручение главы государства о доведении зарплаты педагогов до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» – с помощью бюрократических приемов, а не реальной работы по улучшению благосостояния педагогов.

По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям, отмечают общественники. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».

«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что в части оплаты труда педагогов они (данные) сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки, – сообщила руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Поэтому мы решили провести масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей, чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей России. В общей сложности мы пообщались с почти 5 тысячами учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ. Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в два – два с половиной раза».

Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз.

По словам учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются в Ингушетии (13 тысяч 471 рубль), Дагестане (14 тысяч 503 рубля), республике Марий Эл (14 тысяч 647 рублей), Адыгее (15 тысяч 825 рублей), Чувашии (15 тысяч 666 рублей), а также в Ивановской (15 тысяч 200 рублей) и Курганской (15 тысяч 932 рубля) областях. Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов.

О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском автономном округе (57 тысяч 625 рублей), Москве (55 тысяч 971 рубль), Ямало-Ненецком автономном округе (50 тысяч 157 рублей), Камчатском крае (49 тысяч 883 рубля), Сахалинской области (41 тысяча 388 рубля).

Официальные статистические данные по некоторым регионам значительно отличаются от тех, что приводят учителя. Так, в Самарской области, где участие в мониторинге приняли более 700 педагогов, средняя зарплата педагога составляет 21 тысячу 865 рублей, а по официальной статистике – 27 тысяч 544 рубля. Схожая ситуация в Алтайском крае: согласно данным, полученным в ходе мониторинга от 770 преподавателей региона, средняя зарплата составляет 14 тысяч 432 рубля, а по официальным данным – 17 тысяч 772 рубля.

Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку. По данным мониторинга больше всего работать приходится учителям Чукотского округа (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52-54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртия). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30% респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.

Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата – 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% подписали коллективный договор под давлением администрации.

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Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента России о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения.

Так, в Карелии учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и прочее. В результате целевой показатель по средней заработной плате достигается, хотя реальная зарплата педагогов не повышается. При этом стимулирующие выплаты в некоторых школах не выплачиваются, сообщили в региональном отделении ОНФ. В Республике Бурятия нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг.

Наряду со снижением уровня зарплат участились факты их задержки и невыплаты – об этом сообщили 10% опрошенных. Так, в январе этого года общественники Дагестана зафиксировали задержку выплат учителям в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, Кизилюрте и в ряде других муниципальных образований республики.

В некоторых муниципалитетах зарплата за декабрь 2016 г. учителям была не выплачена, либо выплачена лишь частично. Согласно данным Росстата, на 1 января 2017 года задолженность по зарплате педагогам составила 3 миллиона 144 тысячи рублей. Причина – нехватка у образовательных организаций собственных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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