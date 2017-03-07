Мужикам – цветы, женщинам – все остальное: на Урале проанализировали покупки к 23 февраля и Женскому дню

Публикации за 07.03.17

Уральские мужчины экономят на цветах к 8 Марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики Яндекс.Денег изучили, как изменился спрос жителей Урала на популярные товары перед Международным женским днем и Днём защитника Отечества. Для этого они сравнили, как люди оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля.

В исследовании учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.

Оказывается, суровые уральские мужчины весьма неохотно тратят деньги на цветы. Так, в этом году к Международному женскому дню пользователи оплатили на треть больше заказов в цветочных интернет-магазинах, чем ко Дню защитника Отечества, но средний чек за покупку составил всего 180 рублей против 499 рублей к мужскому празднику. «Очевидно, люди стараются экономить на цветах и выбирают небольшие букеты», – пришли к выводу эксперты.

Зато число покупок косметики и парфюмерии к 8 Марта выросло почти на 80% по сравнению с 23 Февраля. Подрос и средний чек – до 3 тысяч 340 рублей. Перед мужским праздником он был 2 тысячи 872 рубля.

Перед Международным женским днем также вырос интерес пользователей к интернет-магазинам одежды и аксессуаров: по сравнению с 23 февраля число платежей в этой категории увеличилось на 7%. Средний чек тоже повысился – с 1 тысячи 883 рублей до 2 тысяч 274 рублей.

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Не прочь уральцы порадовать своих дам сувенирами и товарами для хобби. Здесь число покупок к 8 Марта выросло на 37% по сравнению с количеством заказов, сделанных незадолго до Дня защитника. Средний платёж за них составил 1 тысячу 558 рублей (перед 23 февраля – 1 тысячу 157 рублей).

И даже в категории «Электротовары» женщины опередили сильный пол. Бытовую технику покупали им на 21% чаще, чем мужчинам. При этом если за электротовары для мужчин платили в среднем 1 тысячи 476 рублей, то средний чек на подарки для уралочек составил 2 тысячи 231 рубль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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