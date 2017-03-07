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Публикации за 07.03.17

Преподавателя магнитогорского вуза уволили за патриотизм

Преподавателя магнитогорского вуза уволили за патриотизм

Преподавателя МГТУ уволили после кляузы блогера-эмигранта.

Как передает корреспондент РИА , странная история произошла с преподавателем Магнитогорского государственного технического университета Эдуардом Медером. За эмоциональную реакцию в социальной сети на русофобские комментарии гражданина США, переехавшего на ПМЖ из бывшего СССР, южноуралец потерял работу.

Все началось с высказывания магнитогорца по поводу попытки бывшего любовника принцессы Дианы продать ее интимные письма. «Это все, что нужно знать о великой европейской культуре и Общечеловеческих Ценностях», – иронично заметил по этому поводу Эдуард Медер на своей странице.

Эта заметка почему-то сильно задела заморского блогера с русской фамилией, который принялся отпускать желчные замечания по поводу высказываний южноуральца, дополняя их русофобскими комментариями. Обмен репликами быстро перерос в настоящую перепалку. После этого блогер-эмигрант обиделся… и написал жалобу в ректорат МГТУ, приложив к ней копию переписки. А затем все свои комментарии удалил.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате, по словам Эдуарда Медера, ректор вынудил его написать заявление об уходе. «Я не люблю конфликты, я растерялся сначала, когда мне намекнули на увольнение по статье, цитирует преподавателя «Верстов.Инфо». – А потом ряд моих коллег и студентов убедили меня, что я совершенно не должен замалчивать эту историю. Почему эти люди, мнящие себя интеллигенцией, создают в своих кругах фактические касты и секты, где свободно допускается поливание нашей страны и народа грязью, а любое инакомыслие пресекается? На словах они против коммунистического наследия, а на деле похуже комиссаров в пыльных шлемах будут».

В поддержку преподавателя выступили студенты и выпускники вуза, но никакой реакции от руководства МГТУ так и не последовало.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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