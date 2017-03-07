Детский сад выплатит семье из Челябинска 60 тысяч рублей за падение ребенка во время прогулки

Публикации за 07.03.17

Сломанная во время прогулки рука обойдется челябинскому детскому саду в 60 тысяч рублей.

Как уже сообщало РИА «Новый День», инцидент произошел в августе 2016 года. Шестилетний мальчик упал с лестницы на детской площадке и повредил руку. При этом «скорую» в детсаду решили не вызывать, а лишь приложили холод к руке и позвонили маме.

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«В больнице у ребенка выявили перелом лучевой кости со смещением и сделали операцию, – сообщает пресс-служба прокуратуры Траторозаводского района. – Вред здоровью мальчику был оценён как средней степени тяжести».

За столь пренебрежительное отношение к здоровью ребенка дошкольное учреждение по решению районного суда выплатит воспитаннику 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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