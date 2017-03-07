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Публикации за 07.03.17

Детский сад выплатит семье из Челябинска 60 тысяч рублей за падение ребенка во время прогулки

Детский сад выплатит семье из Челябинска 60 тысяч рублей за падение ребенка во время прогулки

Сломанная во время прогулки рука обойдется челябинскому детскому саду в 60 тысяч рублей.

Как уже сообщало РИА , инцидент произошел в августе 2016 года. Шестилетний мальчик упал с лестницы на детской площадке и повредил руку. При этом «скорую» в детсаду решили не вызывать, а лишь приложили холод к руке и позвонили маме.

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«В больнице у ребенка выявили перелом лучевой кости со смещением и сделали операцию, – сообщает пресс-служба прокуратуры Траторозаводского района. – Вред здоровью мальчику был оценён как средней степени тяжести».

За столь пренебрежительное отношение к здоровью ребенка дошкольное учреждение по решению районного суда выплатит воспитаннику 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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