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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

Кризис образования: южноуральским школьникам предложили скинуться на распечатку КИМов

Кризис образования: южноуральским школьникам предложили скинуться на распечатку КИМов

В одной из школ Кыштыма назревает скандал – с учеников собирают деньги на экзаменационные бланки.

Как передает корреспондент агентства , на добровольно-принудительные сборы в учебном заведении города пожаловались родители четвероклассников школы №13. В феврале учащихся муниципального заведения попросили принести по 200 рублей на распечатку контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинга качества образования.

«Новый День – Челябинск» , и

Выступая на родительском собрании, отец одной из учениц возмущенно заявил, что деньги на подобные нужды должны выделяться из городского бюджета, а не из карманов учащихся, однако его мнение осталось без внимания.

Как отметила начальник городского управления образования Светлана Попинако, проведенная в школе проверка не выявила нарушений в работе педагогического коллектива: сбор денег на распечатку КИМов объявлен по решению родительского комитета. Активисты вместе с педагогами пришли к выводу, что бюджетные средства лучше направить на покупку учебников, а деньги на бланки собрать сообща, пишет со ссылкой на чиновницу «Кыштымский рабочий».

Добавим, всего на бланки проверочных работ требуется порядка 16 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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