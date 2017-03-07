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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

В центре Челябинске напали на учеников школы Южно-Уральского института искусств

В центре Челябинске напали на учеников школы Южно-Уральского института искусств

В Челябинске напали на учеников школы Южно-Уральского института искусств.

Как передает корреспондент РИА , двух третьеклассников избили в центре города на улице Плеханова. Подростки, на вид которым 13-14 лет, напали на детей и нанесли им различные травмы. Отмечается, что нападавшие были вооружены кастетами, а их лица были спрятаны за масками. Пострадавшие дети госпитализированы. У одного из них врачи диагностировали гематому на голове, второй получил сильные повреждения руки, которой он прикрывался от ударов.

Причина дерзкого нападения на учащихся школы при институте искусств пока неизвестна, однако родители глубоко обеспокоены произошедшим. По их словам, раньше подобного не было никогда, сообщает «LentaChel».

В пресс-центре регионального УМВД факт нападения на детей подтвердили.

Проводится проверка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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