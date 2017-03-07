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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых (ФОТО)
фото сообщества «Типичный Челябинск»

В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых (ФОТО)

На северо-западе Челябинска внедорожник столкнулся с маршрутным такси.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла сегодня около 21 часа на пересечении улицы 40 лет Побелы и 250 лет Челябинска.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CRV не уступил дорогу отъезжающему от остановки микроавтобусу 64-ого маршрута. От удара маршрутка вылетела с проезжей части и врезалась в дорожный столб.

Новый День: В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых
Новый День: В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По информации очевидцев, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров маршрутки, а также водитель иномарки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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