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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

В Кыштыме дети выбросили с балкона 60 тысяч рублей

В Кыштыме дети выбросили с балкона 60 тысяч рублей

Пока родители отмечали встречу, юные южноуральцы выбросили с балкона 60 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне 8 Марта в одном из домов на улице Булдымской в Кыштыме.

К хозяевам пришли гости с детьми шести и восьми лет. А на следующий день южноуральцы обнаружили, что тайник, где они хранили 60 тысяч рублей, пуст.

Хозяева обратились в полицию, сотрудники которой опросили всех гостей. Но выяснилось, что никто из взрослых не брал денег.

«Новый День – Челябинск» , и

Оказалось, что пока родители отмечали встречу и предстоящий праздник, детям стало скучно. Единственным развлечением стали случайно найденные 12 купюр по 5 тысяч рублей каждая. Сначала они разрисовали бумажки, сообщает «Кыштымский рабочий». А после, испугавшись, что взрослые будут ругаться, вышли на балкон и отпустили купюры в свободный полет.

Найти деньги хозяевам так и не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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