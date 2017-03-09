В Кыштыме дети выбросили с балкона 60 тысяч рублей

Публикации за 09.03.17

Пока родители отмечали встречу, юные южноуральцы выбросили с балкона 60 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне 8 Марта в одном из домов на улице Булдымской в Кыштыме.

К хозяевам пришли гости с детьми шести и восьми лет. А на следующий день южноуральцы обнаружили, что тайник, где они хранили 60 тысяч рублей, пуст.

Хозяева обратились в полицию, сотрудники которой опросили всех гостей. Но выяснилось, что никто из взрослых не брал денег.

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Оказалось, что пока родители отмечали встречу и предстоящий праздник, детям стало скучно. Единственным развлечением стали случайно найденные 12 купюр по 5 тысяч рублей каждая. Сначала они разрисовали бумажки, сообщает «Кыштымский рабочий». А после, испугавшись, что взрослые будут ругаться, вышли на балкон и отпустили купюры в свободный полет.

Найти деньги хозяевам так и не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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