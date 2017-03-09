В Челябинске под носом у полиции обокрали банк

Публикации за 09.03.17

В Челябинске воры забрались в банк, расположенный по соседству с отделом полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, дерзкое преступление было совершено в ночь на 8 марта в отделении банка, разместившегося на первом этаже жилого здания, соседствовавшего с отделом полиции Калининского района областного центра.

Воры пробрались в подвал многоэтажки, откуда взломали пол отделения банка и вскрыли банкомат, где было 164 тысячи рублей.

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Утром 8 марта сотрудники кредитного учреждения обнаружили раскуроченный банкомат и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением в помещение).

Челябинск, Виктор Елисеев

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