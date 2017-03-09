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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

На Южный Урал возвращаются морозы: похолодает до -20°C

На Южный Урал возвращаются морозы: похолодает до -20°C

В Челябинской области ожидаются резкие перепады температур.

Как передает корреспондент агентства , в ближайшие дни синоптики прогнозируют на Южном Урале переменную облачность, местами небольшой снег, слабую изморозь. По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня и завтра днем воздух прогреется максимум до +2 градусов Цельсия, в горах и низинах: -6, -7 градусов.

«Новый День – Челябинск» , и

В ночь на 10 марта столбики термометров покажут -10, -15 градусов, в отдельных районах похолодает до -20. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 9 метров в секунду.

Всю следующую неделю, по данным Gismeteo, перепады суточных температур будут незначительными: +2,+4 днем, -2, -6 ночью. А в ночь на 19 марта в Челябинске и вовсе потеплеет до нуля.

Челябинск, Юлия Димова

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