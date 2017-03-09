Южный Урал вновь признан регионом с наихудшей экологией

Публикации за 09.03.17

Челябинская область вновь заняла последнюю строчку экологического рейтинга регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила расчет очередного «Экологического рейтинга субъектов РФ» по итогам зимы 2016-2017 года.

Напомним, рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. С лета прошлого года Челябинская область держится в списке на последнем, 85-м месте.

При этом в последнем рейтинге Южный Урал лишь упрочил свое печальное лидерство среди экологически неблагополучных регионов. Так, если летом прошлого года природоохранный индекс Челябинской области составлял 17 из 83 баллов, то по итогам минувшей зимы он снизился до 17 из 85. Та же картина с промышленно-экологическим индексом, ухудшившимся за полгода с 38 из 62 до 35 из 65. Чуть подрос лишь социально-экологический показатель – с 47 из 53 до 48 из 52. Однако это не избавило регион от ухудшения сводного индекса, составившего по итогам зимы 2016-2017 года 33 из 67 против 35 из 65 летом прошлого года.

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Отметим, что в десятку аутсайдеров экологического рейтинга попали четыре уральских региона. Компанию южноуральцам составили свердловчане, разместившиеся на 84-м месте, а также Оренбургская и Курганская области, занявшие 80-е и 79-е места соответственно.

«Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного президентом России Владимиром Путиным «Годом экологии», гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий, – подвел итог председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. – Планы на уровне регионов были утверждены еще в 2016 году, скорректированы на заседании Госсовета в минувшем декабре. В региональных СМИ писалось о проведении в 2017 году многочисленных масштабных экологических акций. Однако, на дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создается впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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