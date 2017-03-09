«Забор уходит прямо в озеро»: в Челябинской области продолжают застраивать памятник природы (ФОТО)

Публикации за 09.03.17

В Челябинской области продолжают застраивать побережье озера Увильды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации провели рейд по проверке доступности берега озера Увильды.

В прошлом году общественникам стало известно, что на ряде участков свободный доступ граждан к водоему ограничен. После этого надзорные органы потребовали устранить все выявленные нарушения. Однако повторный мониторинг, проведенный совместно с сотрудниками государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», показал: некоторые нарушители уклоняются от выполнения предписаний надзорных органов, а иногда открыто продолжают нарушать закон.

«Собственники, купившие участки из состава земель сельхозназначения, огородили их до уреза воды, причем забор уходит прямо в озеро, установили таблички о запрете нахождения на территории и начали возводить объекты самого разного назначения: летние домики, сарайки, веранды, туалет, душевая, – рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной. – Место они выбрали уникальное – озеро Увильды признано памятником природы. Причем на границе участков образуется небольшой заливчик, волны бывают только при одном направлении ветра. Подчеркну, что в соответствии с водным законодательством наслаждаться этой природной красотой могут все граждане России. Владельцы участков обязаны снести все постройки и обеспечить свободный доступ в 20-метровую зону вдоль береговой линии».

По словам сотрудников госучреждения, ранее участки земель сельхозназначения на озере были переведены в земли поселения. Прокуратура Аргаяшского района оспорила это изменение и вернула участкам прежний статус – земли сельхозназначения. Тем не менее, продолжается незаконное освоение территории. Ранее владельцам участков были выданы предписания о сносе заборов и построек, но они не выполняются. Более того, во время рейда общественники обнаружили новый забор.

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Теперь представители государственной организации намерены направить материалы по фактам нецелевого использования земельных участков в управление Росреестра. Крайней мерой станет исковое заявление в судебные органы. Отметим, что по одному из участков уже есть решение Аргаяшского районного суда, обязывающее собственников обеспечить свободный доступ к водоему. По другому участку иск рассматривается в Металлургическом районном суде Челябинска. Собственники остальных участков еще могут решить вопросы в досудебном порядке.

Активисты пообещали держать ситуацию на контроле и при отсутствии положительных изменений обратиться в прокуратуру Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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