В Челябинске лжефирма пыталась вывести за рубеж 20 миллионов рублей

Публикации за 09.03.17

Челябинские таможенники задержали мошенников, пытавшихся провести через границу20 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе Челябинской таможни, группа лиц, планировавших вывод средств за рубеж, действовала под прикрытием фирмы-однодневки.

Установлено, что директором фиктивной организации является безработный челябинец, ведущий асоциальный образ жизни. Мужчина за денежное вознаграждение передал копию паспорта заинтересованным лицам для регистрации фирмы-однодневки на свое имя. Фактически же горожанин не занимал руководящую должность и не участвовал в коммерческой деятельности.

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По факту незаконного использования документов для образования юридического лица в отношении лжекоммерсанта возбудили уголовное дело.

Санкция статьипредусматривает наказание в виде штрафадо 300 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до двух лет. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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