Несовершеннолетняя девушка тяжело пострадала в лобовом ДТП в Миассе (ФОТО)

Публикации за 09.03.17

Несовершеннолетняя жительница Миасса получила тяжелые травмы в лобовом столкновении «ВАЗов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 8 марта, в 19:15 на въезде в поселок Северные Печи.

Автомобиль «ВАЗ-2110», управляемый 18-летним водителем, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший во встречном направлении «ВАЗ-21099», за рулем которого был его ровесник. В обеих машинах находились пассажиры.

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В результате ДТП серьезно пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗ-21099». «Девушка находилась в салоне, она не была зажата, – цитирует U24.Ru специалиста по связям со СМИ Миасского поисково-спасательного отряда Дмитрия Головина. – Но дверь с ее стороны была заблокирована. Девушку удалось аккуратно достать через водительскую дверь. Она серьезно пострадала».

Несовершеннолетняя жительница Миасса получила множественные травмы, в том числе черепно-мозговую и перелом основания черепа. В состоянии травматического шока ее госпитализировала бригада скорой помощи.

Водитель «ВАЗ-21099» также пострадал, но травмы его не столь серьезны.

Фото: Отдел ГИБДД по Миассу и Миасский поисково-спасательный отряд областной службы

Челябинск, Виктор Елисеев

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