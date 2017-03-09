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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

Южноуральского депутата лишат полномочий за сокрытие доходов и имущества

Южноуральского депутата лишат полномочий за сокрытие доходов и имущества

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочиядепутата Копейска.

Как сообщили агентству в пресс-службе областного надзорного ведомства, в ходе проверки соблюдения федерального закона о противодействии коррупции установлено, что член городского собрания депутатов пятого созыва не предоставил сведения о личных и семейных доходах за 2015 год. Народный избранник скрыл информацию о 17 объектах недвижимого имущества и двух транспортных средствах, находящихся в его владении и собственности супруги.

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В связи с этим прокурор внес в адрес собрания депутатов Копейска представление с требованием устранить нарушения. Однако те проигнорировали требования контролирующего органа, тогда прокурор обратился с иском в суд.

Суд признал незаконным бездействие депутата, не предоставившего декларацию о доходах, и горсобрания, не принявшего решение о досрочном сложении полномочий нарушителя.

Вопрос об отставке парламентария будет рассмотрен на ближайшей сессии копейских депутатов.

Челябинск, Юлия Димова

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