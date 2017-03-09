Даешь вторую пятилетку: в Карталинском районе избрали главу

Публикации за 09.03.17

На должность руководителя Карталинского района вновь назначен Сергей Шулаев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», решение конкурсной комиссии по выбору главы района на ближайшие пять лет принято сегодня на внеочередном собрании депутатов.

Напомним, изначально на должность главы Карталинского района претендовали 9 человек. По итогам двух отборочных туров осталось лишь трое кандидатов. Среди них бывший глава Карталинского района Анатолий Вдовин, руководитель страховой компании «Энергогарант» Сергей Резниченко и действующий руководитель муниципалитета Сергей Шулаев.

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Участники конкурсапредставили свои программы социально-экономического развития района, после чего депутаты приступили к тайному голосованию. Подсчет бюллетеней проводился под контролем городского прокурора, представителей регионального парламента и правительства Челябинской области, пишет «Карталинская новь».

По итогам выборов Сергей Шулаев набрал 18 голосов, Анатолия Вдовина поддержали 12 депутатов, за Сергея Резниченко не проголосовал ни один из парламентариев.

Челябинск, Юлия Димова

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