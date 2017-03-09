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Публикации за 09.03.17

Озерские аферисты, похитившие 63 миллиона рублей при строительстве домов для военных, потребовали отмены приговора

Озерские аферисты, похитившие 63 миллиона рублей при строительстве домов для военных, потребовали отмены приговора

В Челябинской области сотрудники строительной фирмы, оставившие военных без жилья, пытались оспорить приговор.

Как уже сообщал , 3 ноября 2016 года Озерский городской суд приговорил двух топ-менеджеров ЗАО «Атомхиммонтаж» к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима каждого, признав их виновными в особо крупном мошенничестве.

В суде установлено, что в 2010 году управление Уральского регионального командования внутренних войск МВД России заключило с ЗАО «Атомхиммонтаж» государственный контракт на строительство 333 квартир в 4 жилых домах в Озерске общей стоимостью более 730 миллионов рублей.

С февраля по декабрь 2011 года представители застройщика по указанию генерального директора перечислили более 63 миллионов рублей, поступивших в рамках госконтракта, на расчетные счета аффилированных организаций. После чего, пытаясь скрыть похищенные средства, соучастники изготовили, подписали и предоставили заказчику подложные акты о якобы выполненных работах по строительству.

Представленные документы были оплачены в полном объеме. Впоследствии гендиректор фирмы распорядился крадеными деньгами по своему усмотрению.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, не согласившись с приговором, осужденные обжаловалипостановление суда в апелляционном порядке.

В поступивших жалобах адвокаты настаивали на оправдании подзащитных, ссылаясь на отсутствие в их действиях состава преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда, согласившись с доводами прокурора о виновности подсудимых, оставила приговор без изменения.Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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