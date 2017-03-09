Озерские аферисты, похитившие 63 миллиона рублей при строительстве домов для военных, потребовали отмены приговора

Публикации за 09.03.17

В Челябинской области сотрудники строительной фирмы, оставившие военных без жилья, пытались оспорить приговор.

Как уже сообщал «Новый День», 3 ноября 2016 года Озерский городской суд приговорил двух топ-менеджеров ЗАО «Атомхиммонтаж» к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима каждого, признав их виновными в особо крупном мошенничестве.

В суде установлено, что в 2010 году управление Уральского регионального командования внутренних войск МВД России заключило с ЗАО «Атомхиммонтаж» государственный контракт на строительство 333 квартир в 4 жилых домах в Озерске общей стоимостью более 730 миллионов рублей.

С февраля по декабрь 2011 года представители застройщика по указанию генерального директора перечислили более 63 миллионов рублей, поступивших в рамках госконтракта, на расчетные счета аффилированных организаций. После чего, пытаясь скрыть похищенные средства, соучастники изготовили, подписали и предоставили заказчику подложные акты о якобы выполненных работах по строительству.

Представленные документы были оплачены в полном объеме. Впоследствии гендиректор фирмы распорядился крадеными деньгами по своему усмотрению.

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Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, не согласившись с приговором, осужденные обжаловалипостановление суда в апелляционном порядке.

В поступивших жалобах адвокаты настаивали на оправдании подзащитных, ссылаясь на отсутствие в их действиях состава преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда, согласившись с доводами прокурора о виновности подсудимых, оставила приговор без изменения.Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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