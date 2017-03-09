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Публикации за 09.03.17

Пьяный южноуралец избил санитара скорой помощи

Пьяный южноуралец избил санитара скорой помощи

В Троицке пациент набросился на сотрудника скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел минувшей ночью в доме №12 по улице Энергетиков. Местные жители вызвали скорую незнакомцу, лежавшему без сознания на лестничной клетке. Около 2 часов на место прибыла реанимационная бригада.

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В ходе осмотра медики диагностировали у горожанина алкогольное опьянение. Вскоре пациент пришел в себя и набросился на санитара: несколько раз ударил в лицо и живот. Женщина-фельдшер попыталась защитить коллегу, однако дебошир грубо оттолкнул ее в сторону. После этого пациент заперся у себя в квартире на первом этаже дома и долгое время оттуда не выходил.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства нападения на медбрата. Известно, что пострадавший сотрудник скоройпомощи получил травму уха, в связи с чем ушел на больничный.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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