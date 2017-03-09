В Челябинской области депутаты «прокатили» главу села, проголосовав за технического кандидата

Публикации за 09.03.17

В одном из сел Саткинского района депутаты в пику действующему главе поддержали «техническую» кандидатуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом обернулись выборы главы Теченского сельского поселения, расположенного в Сосновском районе.

До финала дошли два кандидата: поддержанный «Единой Россией» нынешний руководитель села Евгений Засекин и специалист местной администрации Венера Сурашева.

Последняя считалась чисто техническим кандидатом. Однако народные избранники решили проявить норов и проголосовать за 27-летнюю чиновницу. В итоге до 16 марта Евгений Засекин должен освободить свой кабинет для Венеры Сурашевой. Кстати, тоже состоящей в партии «Единая Россия».

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По некоторым данным, столь неожиданное поведение депутатов местного собрания стало радикальным выражением протеста. Дело в том, что кандидат, за которого изначально намеревались голосовать народные избранники, был забаллотирован конкурсной комиссией. Депутатов заставили выбирать между единственным фаворитом и явно технической кандидатурой. Подобная прямолинейность им явно не понравилась.

Впрочем, не известно, будет ли Венера Сурашева настаивать на своей победе. Чиновница может попросту отказаться от претензий на место главы. Тогда будут назначены новые выборы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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