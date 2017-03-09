Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске продлили еще на сутки

Публикации за 09.03.17

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях до вечера пятницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе до 19 часов 10 марта.

Так, в Челябинске и Коркино режим НМУ первой степени опасности будет сохраняться с 19 часов 9 марта до 19 часов 10 марта. Кроме того, аналогичное предупреждение действует в Сатке с 19 часов 9 февраля до 14 часов 10 февраля, в Сатке опасность НМУ будет сохраняться с 19 часов 9 февраля до 19 часов 10 февраля.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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