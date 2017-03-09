Мэр Челябинска обманул губернатора? Свалку за 2 года не закроют, а тариф на мусор превысит 100 рублей

Публикации за 09.03.17

В Челябинской области озвучили новый тариф на сбор, вывоз и переработку бытовых отходов.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что южноуральцам следует готовиться к резкому росту тарифов на обращение с отходами, было заявлено еще 1 марта. Тогда глава Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц заявила: «Мы провели тщательный анализ практики, которая сложилась в других регионах страны, сопоставимых с нашей областью по объемам собираемого мусора. К примеру, в Астраханской области стоимость составит порядка 100 рублей с человека за месяц. А в Краснодарском крае и Ивановской области были проведены конкурсные процедуры, по результатам которых плата за вывоз мусора составляет 80-100 рублей с человека».

Пока в Челябинске тариф на сбор, вывоз и переработку ТКО составляет 1,87 рубля за квадратный метр. Обитатели стандартной двухкомнатной квартиры платят в месяц 80 – 90 рублей в месяц, независимо от числа проживающих.

Сегодня заместитель министра экологии региона Ирина Харина сообщила, что новый тариф составит не менее 100 рублей с человека в месяц.

Ранее жители Челябинской области оплачивали лишь вывоз бытовых отходов на свалку, пояснила Харина, теперь же придется платить за утилизацию, сортировку, обработку и захоронение мусора. Разумеется, все это приведет к удорожанию услуг. Повышение связано с принятием новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, которая будет вводиться в Челябинской области в течение ближайших лет.

В Министерстве экологии уже разработали и утвердили новую схему, в соответствии с которой территория области будет поделена на шесть кластеров, в каждом из которых появится мусороперерабатывающий комплекс, сортировочная станция и полигоны для захоронения остатков.

Кстати, по словам Хариной, закрыть челябинскую свалку в ближайшие 2 года не получится. Напомним, в октябре 2016 года глава администрации областного центра Евгений Тефтелев сообщил, что мусор на городскую свалку перестанут свозить к 2018 году. А губернатор Челябинской области Борис Дубровский ему поверил.

Теперь же выясняется, что все не так просто: сначала нужно провести массу проектировочных и экспертных мероприятий, и к 2018 году, по подсчетам минэкологии, точно не уложиться.

Челябинск, Олег Кирьянов

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