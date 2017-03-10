Рекультивация Челябинской свалки: деньги будут только через два года

Публикации за 10.03.17

Власти региона надеются получить деньги на рекультивацию Челябинской свалки лишь в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Борис Дубровский провел совещание, где обсудили перспективы закрытия Челябинской городской свалки, а также создание на Южном Урале системы обращения с отходами.

Оказалось, что деньги из федерального бюджета область может получить лишь через 2 года, да и то если успеет вовремя представить проект рекультивации. «Общий объем работ по рекультивации Челябинской свалки оценивается в 1 миллиард рублей, – напомнил Борис Дубровский. – Мы вошли в национальный проект «Чистая страна» и планируем получить из федерального бюджета в 2019 году 699,9 миллиона рублей. Для получения средств из федерального бюджета необходимо наличие утвержденного проекта рекультивации Челябинской городской свалки в срок до 1 июня 2018 года. Поэтому поручаю администрации Челябинска и министерству экологии вовремя подготовить документы и получить положительные заключения экспертиз, в том числе и государственной экологической экспертизы».

Реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки запланирована на 2 года, из областного бюджета на это планируется направить 100 миллионов рублей. Из них 30 миллионов город получит в 2017 году и 70 миллионов в 2018 году, сообщают в пресс-службе губернатора.

Как доложил глава города Евгений Тефтелев, министерство экологии и мэрия Челябинска заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета. 30 миллионов рублей пойдут на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой свалкой в Металлургическом районе города.

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Глава города доложил губернатору о статусе работ по подготовке полигонов ТКО в качестве временных мест захоронения отходов Челябинска. Как отметил Евгений Тефтелев, альтернативными полигонами для размещения ТКО города Челябинска являются площадки в поселке Полетаево Сосновского района и в Копейске. «Полигон в Полетаево включен в государственный реестр объектов размещения отходов в феврале 2017 года, а в июне будет включен полигон в Копейске», – сообщил мэр Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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