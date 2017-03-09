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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

Федеральный банк требовал у южноуральцев долги по несуществующим кредитам

Федеральный банк требовал у южноуральцев долги по несуществующим кредитам

С магнитогорца, взявшего в банке кредит, попытались стрясти втрое больше долга.

Как передает корреспондент РИА , мужчина взял в учреждении кредит в 26 тысяч рублей, чтобы купить два телефона. Рассчитался он с банком раньше времени и почти успел забыть о займе, как вдруг ему позвонили из банка и потребовали выплатить долг в 80 тысяч рублей за якобы приобретенную кухню.

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Магнитогорец написал заявление в полицию, после чего банк тут же аннулировал все его «долги» и заявил, что никаких претензий к нему не имеет. Только, вот, оказалось, что не он один стал объектом притязаний банкиров. «При мне следователь говорил с отделом безопасности банка, – приводит слова магнитогорца Magcity. – Оказывается, еще 19 человек столкнулись с этой проблемой».

Теперь полиции предстоит выяснить, объясняется ли это случайным сбоем, или банкиры решили таким образом «подзаработать» на своих клиентах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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