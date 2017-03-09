В Челябинске вручат премию «Солнечное сердце»

Публикации за 09.03.17

Центр помощи детям «Звездный дождь» основал премию «Солнечное сердце».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году Центру помощи детям «Звездный дождь» исполняется 5 лет. За это время был проделан колоссальный объем работы, в котором приняли участие люди, неравнодушные к проблемам семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии.

15 марта – накануне Всемирного дня человека с синдромом Дауна на сцене театрального корпуса Дворца пионеров и школьников имени Крупской состоится вручение собственной премии под названием «Солнечное сердце». В программе вечера – большой детский концерт. А затем в честь дня рождения всех угостят большим и вкусным тортом.

«Номинантами премии стали десять человек, которые не являются родителями особых детей и не занимают государственные должности,– отмечает руководитель Центра Елена Жернова, – а помогают только потому, что чувствуют в себе силы и возможность сделать это. Это дорогого стоит».

Центр приглашает на свой юбилей всех неравнодушных южноуральцев.

«Присутствие большого количества зрителей придаст важный общественный статус и поможет продвинуть идеи полноценной социализации детей с особенностями в развитии в Челябинской области», – считает Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Церемония состоится 15 марта в 18:00 в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников имени Крупской.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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