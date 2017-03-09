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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

На челябинца, едва не зарезавшего врача скорой помощи, завели уголовное дело

На челябинца, едва не зарезавшего врача скорой помощи, завели уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника медицинской бригады.

Как уже сообщал , инцидент произошел 13 февраля в Металлургическом районе. Медики оказывали помощь пациентке, жаловавшейся на боли в груди. В этот момент в квартиру ворвался ее бывший супруг и принялся оскорблять сотрудников скорой. После этого мужчина взял нож и замахнулся им, чтобы ударить в спину врача. Его вовремя успел остановить фельдшер, занимающийся спортом и владеющий навыками самообороны. Хулигана скрутили и вызвали полицию. Впоследствии дебошира забрали в участок, женщину госпитализировали.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, по факту нападения на врача скорой помощи проведена доследственная проверка. По ее итогам в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство».

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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