Челябинец обварил кипятком детей подруги, годовалая девочка погибла

Публикации за 10.03.17

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда, а также смерти по неосторожности.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла ночью 28 января в коммунальной квартире Металлургического района. 66-летний хозяин в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату с ковшом кипятка, чтобы приготовить чай. В это время на полу спала его знакомая, на кровати лежали ее годовалая и четырехлетняя дочери.

Запнувшись о гостью, мужчина вылил содержимое ковша на детей, причинив им тяжкие травмы. Пострадавших девочек с ожогами 2 степени госпитализировали. 5 февраля годовалая пациентка скончалась в лечебном учреждении. Ее старшая сестра после прохождения курса лечения выписана из больницы.

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Материалы доследственной проверки переданы в Следственный комитет. По факту гибели одной девочки и травмирования другойна челябинца завели уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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