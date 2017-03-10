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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

В Челябинске маршрутка наехала на пешехода на «зебре»

В Челябинске маршрутка наехала на пешехода на «зебре»

На северо-западе Челябинска маршрутка сбила пешехода на «зебре».

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД города, инцидент произошел сегодня около 6:30 в районе остановки «8-й микрорайон».

Микроавтобус марки «Форд», следовавший по маршруту №75, вблизи пешеходного перехода совершил наезд на мужчину. К месту ДТП была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

«Новый День – Челябинск» , и

Оказав первую помощь пострадавшему, медики направили челябинца на амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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