Главврача Коркинской ЦРБ будут судить за взятки

Публикации за 10.03.17

В Челябинской области перед судом предстанет главврач районной больницы, обвиняемый во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе областной прокуратуры, руководителю лечебного учреждения Коркино инкриминируют часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ – «Получение взятки должностным лицом».

По версии следствия, в целях обогащения и вопреки требованиям федерального закона о контрактной системе главврач ЦРБ заключил договор с одним из частных охранных предприятий. Взамен коммерсанты обещали главе медучреждения ежемесячное вознаграждение. По данным правоохранителей, в период 2013 года главврач получил от исполнителей контракта взятку в размере 65 тысяч рублей.

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В ходе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 1 миллион рублей. Материалы уголовного дела направлены в Коркинский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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