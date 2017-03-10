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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

Аферист-металлург, обманувший южноуральцев на полмиллиона рублей, предстанет перед судом

Аферист-металлург, обманувший южноуральцев на полмиллиона рублей, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить мошенника, обокравшего два десятка магнитогорцев.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры региона, в период с марта 2015 года по октябрь 2016-ого южноуралец втирался в доверие к малознакомым людям и коллегам по работе, после чего под различными предлогами похищал у них от 3 тысяч до 193 тысяч рублей.

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Аферист представлялся жертвам работникам АО «ММК», предлагал приобрести полимерные емкости, металлопрокат, путевки в санаторий, талоны на прием к стоматологу по льготной цене. Некоторым горожанам мужчина обещал оказать помощь в трудоустройстве, сдаче экзаменов, в прохождении обучения и медицинской комиссии. Часть денег были получены в качестве займа.

Доверчивые магнитогорцы отдавали мошеннику деньги, после чего он переставал выходить на связь. Ни одно из данных обещаний мужчина исполнять не собирался.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 636 тысяч рублей. Афериста арестовали осенью прошлого года.

В ходе следствия обвиняемый во всем сознался и частично возместил ущерб пострадавшим, выплатив чуть более 150 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела по факту мошенничества переданы в Орджоникидзевский районный суд. Отметим, санкция части 1, 2 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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