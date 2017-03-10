Есть женщины: челябинка разнесла маршрутку и всадила нож в полицейского / И все из-за возлюбленного

Публикации за 10.03.17

Молодая жительница Челябинска 8 марта разнесла окно маршрутки, а после набросилась с ножом на сотрудника полиции, который пытался получить объяснения у ее парня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», празднование Международного женского дня в Челябинске завершилось уголовным производством, открытым в отношении 20-летней горожанки, которая за один вечер умудрилась поругаться со своим парнем, после втянуть его в конфликт с водителем маршрутного автобуса, а еще позднее защитить от сотрудников полиции с ножом в руках.

Все это произошло на остановке общественного транспорта «Каширинский рынок». Девушка поссорилась со своим возлюбленным. Молодые люди громко ругались на глазах у прохожих. В результате парень настолько разозлил девушку, что та бросила в него бутылкой, однако промахнулась и попала в маршрутку и разбила стекло – пассажиры чудом избежали травм. Когда водитель маршрутки вышел, чтобы разобраться в произошедшем, девица скрылась. А вот оставшийся на месте парень вступил с водителем в спор, заявив, что знать не знает дебоширку и не планирует нести ответственность за ее действия. Наблюдавшие за происходящим очевидцы решили не ждать, пока все обернется дракой, и позвонили в полицию.

Узнав о том, что к месту происшествия едут стражи порядка, парень также решил удалиться восвояси, причем, дома его уже ждала пассия. Двери жилья парень захлопнул буквально перед носом у сотрудников полиции, которые все это время пытались его нагнать. Патрульные потребовали от молодого человека открыть дверь. Поняв, что избежать беседы с полицией не удастся, парень выбежал в подъезд и начал громко звать на помощь, заявляя, что его «убивают».

Услышав его крики, девушка схватила нож, выбежала на лестничную площадку и ударила одного из полицейских в спину. Дебоширку доставили в отдел полиции, где она заявила, что защищала возлюбленного и представить не могла, что имеет дело с полицией. Стражи порядка при этом утверждают, что были в форме.

Возбуждено уголовное дело. Кстати, девица уже привлекалась к ответственности за грабеж.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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