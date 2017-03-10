В Коркино у дошкольника выявили туберкулез

В Коркино зафиксирован случай заболевания туберкулезом у дошкольника.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Коркинский район считается неблагополучным с точки зрения статистики по заболеваемости туберкулезом. В минувшем году здесь было выявлено 47 случаев активной формы туберкулеза, в том числе 45 случаев туберкулеза органов дыхания, из которых 2 приходятся на детей дошкольного возраста. Кроме того, зарегистрировано 15 случаев туберкулеза с бактериовыделением среди взрослых.
Показатели заболеваемости туберкулезом в районе превышают средний показатель по области на 30%. В феврале зафикисровано три новых случая туберкулеза, сообщает «Горняцкая Правда» со ссылкой на главного государственного санитарного врача по городу Коркино, Еманжелинску и Еткульскому району Галину Ямгурову.
Челябинск, Олег Кирьянов
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