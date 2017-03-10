В Челябинске появился еще один проблемный застройщик

Публикации за 10.03.17

В южноуральском минстрое заявили о появлении еще одного проблемного застройщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы со сдачей в эксплуатацию жилого комплекса «Оникс», возводимого на Комсомольском проспекте, испытывает компания «Строительные технологии города». Об этом заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Застройщик перенес сроки сдачи дома в эксплуатацию. Ведомство уже назначило выездную проверку строительной организации, отметил чиновник. Сотрудники минстроя оценят, насколько серьезна ситуация со строительством дома, возводимого, как и большинство жилых зданий, на средства дольщиков. Однако сам факт переноса сроков уже свидетельствует о том, что проблемы у застройщика все-таки есть.

Официально на Южном Урале три проблемных застройщика, сообщил Виктор Тупикин. Они отвечают критериям, определенным Минстроем России. Это челябинский «Гринфлайт», у которого «зависли» 26 домов в микрорайоне «Академ Риверсайд», проходящая через стадию банкротства Уральская строительная компания (1 дом в центре Челябинска) и «Аркона» из Миасса. В последнем случае речь идет о мошенничестве, уверен министр.

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От метим, наиболее масштабный строительный проект на Южном Урале реализует компания «Речелстрой», строящая в Челябинске 31 дом (данные портала «Единый реестр застройщиков»). В прошлом году строителям пришлось несколько раз переносить сроки сдачи домов. К началу 2017-го компании, кажется, удалось договориться с банком-кредитором о реструктуризации займа. Но в минстрое не снимают ее с контроля. Кроме того, под пристальным наблюдением чиновников находятся застройщики из Миасса и Магнитогорска: в каждом из этих городов «подвисли» по одному дому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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