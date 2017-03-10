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Публикации за 10.03.17

Челябинца, пытавшегося угнать «скорую помощь», отправили в колонию

Челябинца, пытавшегося угнать «скорую помощь», отправили в колонию

Житель Челябинска, пытавшийся совершить угон автомобиля скорой медицинской помощи, приговорен к шести месяцам лишения свободы. Суд признал мужчину виновным в попытке неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в сентябре прошлого года: мужчина возле приемного покоя медицинского учреждения автомобиль «скорой» и решил угнать его.

«Опустив оставленное приоткрытым окно в двери, злоумышленник проник в салон, однако так и не сумел завести двигатель, поэтому его преступный умысел не был доведен до конца», – сообщали в Калининском районном суде Челябинска.

Во время судебных разбирательств мужчина полностью признал предъявленные ему обвинения и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке. Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной, раскаяния в преступлении и наличия на иждивении у мужчины малолетней дочери.

Приговор суда может быть обжалован в установленном порядке в Челябинском областном суде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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