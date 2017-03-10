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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

В Челябинской области автобус с пассажирами съехал в кювет (ВИДЕО)

В Челябинской области автобус с пассажирами съехал в кювет (ВИДЕО)

Автобус, полный пассажиров, съехал в кювет в Челябинской области.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел 9 марта около 18:00 в одном километре от Сатки.

«Новый День – Челябинск» , и

Автобус, следовавший из Челябинска в Бакал, съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал. Подробности ДТП устанавливаются.

Видео с последствия аварии появилось в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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