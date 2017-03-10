Бизнес-центр, больница и пункты металлоприема: в Челябинске выявили новые источники загрязнения воздуха

Публикации за 10.03.17

В Челябинске прокуроры обнаружили десятки нарушений правил охраны атмосферного воздуха.

Как сообщили агентству «Новый День»в пресс-службе областного надзорного ведомства, проведены выездные проверки соблюдения экологического законодательства в 33 хозяйствующих субъектах областного центра.

В ходе анализа работы городской клинической больницы №6 установлено, что котельные, расположенные на территории медучреждения и в поселке Каштак, не поставлены на учет объектов негативного воздействия. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются без разрешительных документов. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица медучреждения административное дело. В адрес главврача больницы внесено представление об устранении допущенных нарушений.

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Проверка работы АО «Литейно-механический завод «Стройэкс» показала, что мероприятия по снижению выбросов в период НМУ не согласованы с министерством экологии Челябинской области. Прокуратура Металлургического района внесла представление в адрес гендиректора предприятия.

В Советском районе факты незаконных выбросов и их негативного воздействия на атмосферу выявлены в работе ООО «НоваМет» и ООО «Стройконструкция». Руководителям организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений, также внесены представления.

Также не имеет специальных разрешений на выбросы загрязняющих веществ предприятие ООО «Парус» в Тракторозаводском районе. Организация не представила проект предельно допустимых выбросов и не провела обязательную инвентаризацию объектов. По факту выявленных нарушений в отношении директора возбуждены административные дела. Незарегистрированная установка очистки газа в ходе прокурорской проверки обнаружена на предприятии «Конар».

Несоблюдение экологического законодательства выявлено также при эксплуатации газовой котельной, расположенной на крыше бизнес-центра «Челябинск сити». По факту нарушений правил охраны атмосферного воздуха в отношении должностного лица ООО «Бизнес-сити» возбуждено два административных дела.

Ко всему прочему, сотрудники районных отделов полиции проверили 41 гаражно-строительный кооператив, посетили 25 пунктов металлоприема. По результатам проверок составлено 9 административных протоколов по факту незарегистрированной предпринимательской деятельности и 3 протокола за нарушение правил обращения с ломом и отходами металлов.

Челябинск, Юлия Димова

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