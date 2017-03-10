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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

На должность мэра Копейска претендуют бывший «силовик» и чиновник

На должность мэра Копейска претендуют бывший «силовик» и чиновник

Копейским депутатам придется делать выбор между бывшим зампрокурора и замглавы одного из соседних муниципалитетов.

Как сообщили РИА в пресс-службе администрации Копейска, конкурсная комиссия по выбору главы города рассмотрела восемь кандидатур и допустила до конкурса двоих: экс-помощника прокурора Владимира Можина и замглавы Еманжелинского района Павла Демина.

Как сообщил после заседания конкурсной комиссии Алексей Фартыгин, по этим кандидатурам не возникло сомнений, они и стали победителями. Остальные шесть кандидатов были отсеяны: у них недостаточные знания в области бюджетирования и законодательства.

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«Качество подготовки соискателей оказалось разное, – отметил чиновник правительства Челябинской области. – Есть претенденты, кто основательно, изучил проблемы Копейска, но при этом часть кандидатов оказалась совершенно незнакома с требованиями законодательства. К сожалению, одного желания улучшить жизнь копейчан недостаточно, поскольку закон предъявляет чёткие требования к уровню профессиональной подготовки и знанию законодательства». По словам господина Фартыгина, голосование было единогласным, ни по одной кандидатуре у членов комиссии не возникло сомнений или разногласий.

Таким образом, 22 марта депутаты Копейска выберут главу города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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