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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

Вместо итальянского оборудования – отечественные шнуры и овощи: европейские производители отказались от индустриального парка под Челябинском

Вместо итальянского оборудования – отечественные шнуры и овощи: европейские производители отказались от индустриального парка под Челябинском

Итальянские машиностроители отказались размещать свое производство в индустриальном парке под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА , итальянская компания Danieli (один из мировых лидеров на рынке оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности) не будет инвестировать в создание производства на площадке индустриального парка «Малая Сосновка». Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Вместо европейских производителей в индустриальном парке намерены развернуть свои производственные площадки челябинская компания «Фабрика шнуров», занимающаяся производством нитей, шнуров, веревок, канатов и строп, «Ин-парк Doorhan», специализирующийся на выпуске подвижных ограждающих конструкций и ООО «Оптимум», которое планирует возвести в «Малой Сосновке» комплекс по хранению и переработке овощей.

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Напомним, парк «Малая Сосновка» начал создаваться в 2011 году в 2 километрах от Челябинска. Предварительные договоренности о создании на его площадке завода с компанией Danieli были достигнуты в январе 2012 года в ходе визита в Италию делегации Челябинской области во главе с тогдашним губернатором Михаилом Юревичем. О причинах отказа европейцев от вхождения в «Малую Сосновку» министр строительства и инфраструктуры распространяться не стал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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