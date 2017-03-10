Власти Челябинской области не знают, что делать с жителями домов, признанных аварийными после 2012 года

Публикации за 10.03.17

Челябинская область не сможет в одиночку финансировать расселение домов, признанных аварийными после 2012 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь такого жилья составляет в Челябинской области 220 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Только на их расселение нам уже нужно 8 миллиардов рублей», – отметил чиновник. Для бюджета региона эта сумма неподъемна.

Напомним, в сентябре нынешнего года завершается программа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, признанного таковым до 31 декабря 2012 года. Она была разработана для исполнения поручения президента России Владимира Путина и финансировалась из средств Фонда реформирования ЖКХ. Продолжать расселение после ее окончания быстрыми темпами исключительно за счет областной казны будет невозможно, признает Виктор Тупикин.

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Между тем, Москва тоже не дает ясных знаков, как будет продолжаться расселение ветхо-аварийных домов. Возможно, переселять никого не будут: власти просто начнут выкупать у собственников жилье по рыночной стоимости, предположил министр.

Пока на местах ждут четких сигналов из федерального центра. Президент еще в прошлом году поручил ведомствам проработать механизм дальнейшего расселений аварийных домов. Однако результатов до сих пор нет, посетовал господин Тупикин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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