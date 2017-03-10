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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

Смог задержится над Южным Уралом до субботы

Смог задержится над Южным Уралом до субботы

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске до субботы.

Как сообщили РИА в Челябинском ЦГМС, режим НМУ продлен в областном центре с 19 часов 10 марта до 14 часов 11 марта.

«В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, – отмечают синоптики. – В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени».

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Кроме того, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, сохраняющихся до 11 часов воскресенья, 12 марта, направлено отдельным предприятиям Челябинской области, отмечается в сообщении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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